Megan Fox'un market tarzı

Los Angeles sokaklarında görüntülenen Megan Fox, kıyafetiyle dikkat çekti.

Brian Austin Green’den mayıs ayında boşanan ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Megan Fox genç sevgilisiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Evliliğini genç aşkı için bitirdiği haberleriyle gündem olan Fox, şimdi de tarzıyla dikkat çekti. Los Angeles sokaklarında görüntülenen Megan Fox iddialı bir seçim yapmıştı. Göğüs altı dekolteli mayosu ve jean'iyle tüm gözleri üzerine çeken Fox pozlarını da sosyal medyada paylaştı.

"HANGİ REYONDASIN"

Megan Fox yayınladığıf fotoğrafın altına; "Artık markete böyle gidiyorum bunu konuşalım" notuyla duyurdu.

Machine Gun Kelly ise sevgilisinin dekoltesini görünce hemen "Hangi reyonda olacaksın? Dekolteni beğendim" yorumunda bulundu.