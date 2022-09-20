Mehmet Akif Alakurt’tan skandal paylaşım

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından, “Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun” ifadeleriyle, yeni bir skandala daha imza attı.

2008 yapımı “Adanalı” dizisinin başrol oyuncularından Mehmet Akif Alakurt, yeni bir skandala daha imza attı.

Yine skandal bir paylaşım

Artık mesleğini yapmayan ve akıllarda Türk kadınına ettiği hakaretlerle kalan Alakurt, yeni bir paylaşımla tepkileri topladı.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Alakurt, “Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!” notunu düştü.

“Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni”

Alakurt, devamında ise “Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun.” diye yazdı.

Yine bir kadını hedef aldığı gözlenen Alakurt, tepkilerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı.

Türk kadınlarına hakaret etmişti

Mehmet Akif Alakurt, geçmiş yıllarda Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin.” demişti.