Mehmet Dinçerler, Hadise'yi spora başlattı

Hadise sportif sevgilisiyle Mehmet Dinçerler'le yeniden spora başladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılkır ayrılmaz gönlünü ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kapıran Hadise, yaşam biçimini de değiştirdi.

MEHMET FARKI

Kasları ile şov yapan aşkının peşinden giden şarkıcı, şu sıralar spor salonlarından çıkmaz hale geldi. Boş zamanlarda da bol bol yürüyüş yaptı. Beslenmesine dikkat edip abur cuburu hayatından çıkardı.

FİT HADİSE

Sportif sevgilisiyle yeniden spora başlayan ünlü şarkıcı, bütün fazlalıklarını attı. Hadise, yeni hali, hayranlarından tam not aldı.