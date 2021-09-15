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    Mehmet Dinçerler, Hadise'yi spora başlattı

    Hadise sportif sevgilisiyle Mehmet Dinçerler'le yeniden spora başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 08:11
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    Mehmet Dinçerler, Hadise'yi spora başlattı

    Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılkır ayrılmaz gönlünü ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kapıran Hadise, yaşam biçimini de değiştirdi.

    MEHMET FARKI

    Kasları ile şov yapan aşkının peşinden giden şarkıcı, şu sıralar spor salonlarından çıkmaz hale geldi. Boş zamanlarda da bol bol yürüyüş yaptı. Beslenmesine dikkat edip abur cuburu hayatından çıkardı.

    FİT HADİSE

    Sportif sevgilisiyle yeniden spora başlayan ünlü şarkıcı, bütün fazlalıklarını attı. Hadise, yeni hali, hayranlarından tam not aldı.

    Mehmet Dinçerler, Hadise yi spora başlattı #1Mehmet Dinçerler, Hadise yi spora başlattı #2Mehmet Dinçerler, Hadise yi spora başlattı #3

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