Melek Mosso sonunda tatile çıktı! Tekneden fotoğraf yayınladı

Yazı konser maratonuyla geçiren Melek Mosso, sonunda bir nefes aldı. Ünlü isim, yeni albümünün adını taşıyan ‘Badem’ şarkısını da müzikseverlerle buluşturdu. Ancak hiç tatil yapamadı.

Konser ve müzik çalışmalarından fırsat bulan ünlü şarkıcı, hemen tatile çıktı.

"YAPIŞTIRIP GEÇECEĞİM"

Teknede keyif yapan Mosso “Yazın sonunda tatil yapabildim şükür. Bu arada yok photoshop yapacağım cart curt diye hiç günlük hayatımı paylaşmıyorum. Artık umurum değil yapıştırıp geçeceğim.” dedi.

Melek Mosso, 2023 yılında evliliğiyle gündeme gelmişti ve sonrasında Serkan Sağdıç ile boşanacakları yönünde dedikodular çıkmıştı.