Melisa Ural annesi Sibel Can'ın konserinde ortaya çıktı! Dekoltesi dikkat çekti

Yıllar önce boşanan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, magazin gündeminden uzak bir hayat yaşıyor.

Annesi ve babasının aksine sakin bir yaşamı olan Ural, annesi Sibel Can'ı Harbiye konserinde yalnız bırakmadı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kameralardan uzak olan kızının son hali, sosyal medyada gündem oldu.

AYNI ANNESİ

Annesi Sibel Can'ı Harbiye konserinde yalnız bırakmayan Melisa Ural, güzelliğiyle ve annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Derin dekolteli sade tarzıyla beğeni toplayan Melisa Ural'a yorum yağdı.

"Annemin heyecanını ben de yaşıyorum." diyen Ural, "Sibel Can'ın kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise "Tarifsiz" yanıtını verdi.