Petrol
103.69
1.83%
Euro
18.2443
-0.18%
Dolar
17.8977
-0.14%
Altın
1.013
0.05%
Borsa
2578
0.00%
Bitcoin
422.264
2.42%
BTXN Coin
10.51
3.64%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Mena Suvari: Sevgilimin fantezileri yüzünden hastanelik oldum

    Oyuncu Mena Suvari, yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mena Suvari: Sevgilimin fantezileri yüzünden hastanelik oldum

    Amerikalı oyuncu Mena Suvari, adını açıklamadığı sevgilisinin fantezileri nedeniyle bir keresinde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

    Hastanelik oldu

    Ünlü yıldızın anlattğına göre; Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, aktris henüz 17 yaşındayken meydana geldi. Mena Suvari, adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.

    Hoşlanmadığı şeyler yapıldı

    Bu baskılara boyun eğdiğini itiraf eden Mena Suvari, söz konusu sevgilisinden hem fiziksel hem de sözlü şiddet gördüğünü ifade etti. Mena Suvari, erkek arkadaşıyla birlikte olduğu dönemde hoşlanmadığı bazı cinsel aksesuarları kullanmak zorunda kaldığını da belirtti.

    Suvari, hatta bir keresinde bu yüzden hastaneye kaldırıldığını da gizlemedi. Oyuncu, çok genç olduğu bir dönemde yaşadığı bu deneyimin kendisi için yıkıcı olduğunu ifade etti.

    "Ben nesneydim"

    Suvari, kötü deneyimler yaşadığı erkek arkadaşıyla ilişkisi hakkında "Ben sevilmedim. Ben onun için sadece arzularını gerçekleştirdiği bir nesneydim." diye konuştu.

    Mena Suvari: Sevgilimin fantezileri yüzünden hastanelik oldum #1

    Mena Suvari: Sevgilimin fantezileri yüzünden hastanelik oldum #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da, durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu çıktı
    3. Sayfa

    İstanbul'da, durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu çıktı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar
    Ekonomi

    TCMB rezervleri 98,3 milyar dolar

    Görüş Bildir