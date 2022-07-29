Mena Suvari: Sevgilimin fantezileri yüzünden hastanelik oldum

Oyuncu Mena Suvari, yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti.

Amerikalı oyuncu Mena Suvari, adını açıklamadığı sevgilisinin fantezileri nedeniyle bir keresinde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hastanelik oldu

Ünlü yıldızın anlattğına göre; Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, aktris henüz 17 yaşındayken meydana geldi. Mena Suvari, adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.

Hoşlanmadığı şeyler yapıldı

Bu baskılara boyun eğdiğini itiraf eden Mena Suvari, söz konusu sevgilisinden hem fiziksel hem de sözlü şiddet gördüğünü ifade etti. Mena Suvari, erkek arkadaşıyla birlikte olduğu dönemde hoşlanmadığı bazı cinsel aksesuarları kullanmak zorunda kaldığını da belirtti.

Suvari, hatta bir keresinde bu yüzden hastaneye kaldırıldığını da gizlemedi. Oyuncu, çok genç olduğu bir dönemde yaşadığı bu deneyimin kendisi için yıkıcı olduğunu ifade etti.

"Ben nesneydim"

Suvari, kötü deneyimler yaşadığı erkek arkadaşıyla ilişkisi hakkında "Ben sevilmedim. Ben onun için sadece arzularını gerçekleştirdiği bir nesneydim." diye konuştu.