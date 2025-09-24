Mesajlar olay oldu! Lvbel C5 ile Ece Kırtanır ilişkisinde kriz çıktı

Çıktığı günden beri eleştirilen 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son döneme damgasını vuran ‘Lvbel C5’ gerçek ismiyle rapçi Süleyman Burak Bodur, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

AŞKTA KRİZ

Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı bilinen Lvbel C5, ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

MESAJLARINI OKUMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Lvbel C5, itiraflarıyla uzun süre konuşulmuştu. Programda yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la mesajları ifşa olan Lvbel C5'in özel hayatında kriz çıktığı iddia edildi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Programın sunucusu, ünlü rapçinin mesajlarını okumuş ve 'Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum.' demişti.

Yayınlanan mesajlar sonrası Ece Kırtanır'ın Lvbel C5'i takipten çıktığı söylendi.