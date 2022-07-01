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    Mina Ceran: Jose Sosa ile arkadaşız

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın, ünlü fenomen Mina Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 10:28
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    Mina Ceran: Jose Sosa ile arkadaşız

    Geçtiğimiz aylarda 18 yıllık hayat arkadaşı Carolina Alurralde'den ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın, ünlü fenomen Mina Ceran ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

    Ibiza tatiline çıkan İiilinin sosyal medya hesaplarından farklı zamanlarda paylaştığı karelerdeki benzerlik dikkat çekti.

    "Arkadaşız"

    Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mine Ceran'a aşk iddiaları soruldu. Israrlı sorular karşısında açıklama yapan Ceran, "Arkadaşız. Aramızda hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

    Mina Ceran: Jose Sosa ile arkadaşız #1

    Mina Ceran: Jose Sosa ile arkadaşız #2


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