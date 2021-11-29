4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe’nin hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek” dedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı, birbirinden farklı olayları seyircileri ile buluşmaya devam ediyor.

Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işlenen programa, son olarak Yadigar Kepçe damga vurdu.

İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’den haber alamadığı için programa katılan Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

‘SAHTE İMAMLIK’ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu." sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.

Silivri'den bağlanan bir izleyici ise 8 gündür ortada olmayan Yeliz Kibiz'i dilenirken gördüğünü ifade etti.

Müge Anlı: Cumhurbaşkanı olsam cezaevi yaptırırım VİDEO



“1 AYLIĞINA CUMHURBAŞKANI OLSAM YAPACAĞIM ŞEY CEZAEVİ İNŞA ETMEK”

Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı’nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, “Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.

“KAÇIRIN KAÇIRIN KADINLARI GELİN BENDE ARAYIN”

Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın.” ifadelerini kullandı.