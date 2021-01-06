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    Münir Özkul, mezarı başında anıldı

    Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde canlandırdığı tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul'un, vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 07:00
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    Münir Özkul, mezarı başında anıldı

    Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı’nda anıldı.

    Anmaya katılanlar Münir Özkul'un mezarlığına karanfil ve çiçekler bırakarak dualar etti.

    "BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"

    Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli 3 yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.

    Münir Özkul, mezarı başında anıldı #1

    Münir Özkul, mezarı başında anıldı #2

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