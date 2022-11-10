Murat Cemcir'in oyunculuk serüveni

Murat Cemcir, aşık olduğu kız sayesinde İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, önceki akşam 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu.

Oyunculuk serüvenini anlatan Cemcir, aşık olduğu kız sayesinde İstanbul'a geldiğini de açıkladı.

"Sülalede ilk sanatçı benim"

Bir kızın peşinden İstanbul'a geldiğini söyleyen Cemcir, "Bizim sülalede bu işlerle ilgilenen yok. Babam otobüs şoförlüğü yaptı yıllarca, annem ev hanımı, dedem tüccarmış. Esnaf var, ilahiyatçı var. İlk sanatçı benim.

"İlk rolüm çöpçüydü"

Girişken ve sosyal olmayı seven biriyim. Sonrasında Tokat'ta lisedeyken okulun tiyatro kulübüne girdim. İlk rolüm çöpçüydü. Seyircinin reaksiyonu güzeldi. Yüzlerce seyirciyi güldürmek çok hoşuma gitti. Üniversitede ise otomotiv bölümü okudum.

"Kız beni terk etti"

Sonra yine üniversitenin tiyatro kulübüne girdim aileme yük olmak istemedim, animatörlük yapmaya başladım tatil köylerinde. Ardından bir kıza aşık oldum, onun peşinden İstanbul'a geldim. Kız sonra beni terk etti.

"İflas ettim"

Sonra da yine burada tiyatro kulübüne kursiyer olarak girdim. Müjdat Gezen'in akşam okuluna başladım. Filmci olarak nitelendiriyorum kendimi. 25-26 yaşlarında yazarlık da yaptım ama baktım olmuyor zor meslek. Sonra bir kumpanya kurdum. İstanbul'da ilk sahneye çıkışım müftülükteydi. Eyüp'te müftülüğe bağlı bir tiyatro salonu vardı. 2004 yılında 'Biri Bizi Söyletiyor' diye bir oyun sahneledik. İflas ettiğim zamanlar oldu. 8-10 sene uğraştım." dedi.