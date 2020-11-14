Dün katıldığı canlı yayının ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan türkücü, 'Gayet iyiyim' diyerek sevenlerine seslendi.

Türkücü Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden türkücüden güzel haber geldi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

63 yaşındaki Topaloğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alındı.

Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı

"GAYET İYİYİM"

Hasta yatağından bir video paylaşan Topaloğlu, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Hiçbir şeye canınızı sıkmayın. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.