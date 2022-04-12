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    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler

    Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 08:22
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    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler

    dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük oğulları Brooklyn Beckham, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nicola Peltz ile dünyaevine girdi.

    Ünlü isimler akın etti

    Ünlü çiftin düğünü Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde gerçekleştirildi. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in düğününe ünlü isimler akın etti. Çift, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaşma yapmıştı. Yapılan anlaşmanın ardından törene katılan konukların çekim yapması yasaklandı.

    Vogue dergisi sosyal medya hesabından yılın düğününden kareler yayınlandı. Nicola Peltz'in gelinliği ise ilgi odağı oldu. Peltz, güzelliğiyle büyüledi.

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #1

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #2

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #3

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #4

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #5

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #6

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #7

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #8

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın düğününden kareler #9


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