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- Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler
Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 07:34
- Güncelleme : 12.04.2022 - 08:22
dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük oğulları Brooklyn Beckham, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nicola Peltz ile dünyaevine girdi.
Ünlü isimler akın etti
Ünlü çiftin düğünü Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde gerçekleştirildi. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in düğününe ünlü isimler akın etti. Çift, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaşma yapmıştı. Yapılan anlaşmanın ardından törene katılan konukların çekim yapması yasaklandı.
Vogue dergisi sosyal medya hesabından yılın düğününden kareler yayınlandı. Nicola Peltz'in gelinliği ise ilgi odağı oldu. Peltz, güzelliğiyle büyüledi.