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    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu

    Eşi Brooklyn Beckham ile yataktan fotoğraf yayınlayan Nicola Peltz'e yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 07:39
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    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu

    Dünyanın en ünlü isimlerinden David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz geçtiğimiz nisan ayınde evlenmişti.

    Evlendikleri günden beri bir türlü gündemden düşmek bilmeyen çift yine gündeme gelmeyi başardı.

    Uyurken

    Nicola Peltz, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Eşi Brooklyn Beckham ile sarılarak uyuduğu anda çekilen bir karelerini yayınlayan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yazıldı.

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın yatak pozu #1

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın yatak pozu #2

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın yatak pozu #3

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ın yatak pozu #4


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