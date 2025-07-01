Nihal Candan'ın kardeşi Su Candan'dan duygulandrıran yeni paylaşım geldi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevindeyken "anoreksiya" teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tartıda 23 kiloyu görmüştü.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilmişti.

KALBİ DURDU

Hızla kilo kaybettiği için hastanelik olan Candan, yoğun bakımda tedavi görürken kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

GELİNLİKLİ PAYLAŞIMI

Nihal Candan'ın küçük kız kardeşi Su Candan da ablasına özlemini dile getirmeye devam ediyor. Candan'ın acılı kardeşi Su Candan, yine sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Su Candan son paylaşımında da ablasının gelinlikli bir fotoğrafını yayınladı. Candan'ın herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşımı görenleri duygulandırdı.