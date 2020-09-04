Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Nihat Doğan, kendine yeni sevgili yaptı. Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli manken Tessy Ramos.

Doğan, önceki gün Maslak 1453’teki bir mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.

NİHAT'A AŞIK OLDU

Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da Nihat Doğan'a aşık oldu.

İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Ünlü şarkıcının evine taşınan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da devam edecek.

ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK

Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi.