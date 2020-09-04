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    Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos

    Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 09:14
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    Nihat Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos

    Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Nihat Doğan, kendine yeni sevgili yaptı. Doğan'ın yeni sevgilisi Portekizli manken Tessy Ramos.

    Doğan, önceki gün Maslak 1453’teki bir mekanda yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.

    NİHAT'A AŞIK OLDU

    Portekiz’in tescilli güzellerinden olan model, bir organizasyon için geldiği İstanbul’da Nihat Doğan'a aşık oldu.

    İSTANBUL'A YERLEŞTİ

    Ünlü şarkıcının evine taşınan Ramos, şimdi de mesleğine İstanbul’da devam edecek.

    ASIL MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK

    Ramos’un asıl mesleği öğretmenlik. Manken, 4 yıl önce katıldığı Lady Universe yarışmasında ikinci olunca kariyerini model olarak sürdürmeye karar verdi.

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #1

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #2

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #3

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #4

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #5

    Nihat Doğan ın yeni sevgilisi Portekizli Tessy Ramos #6

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