Nil Karaibrahimgil: Barış Manço ile benziyoruz

Barış Manço'ya benzetildiğini söyleyen ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, "Bu bana gurur veriyor" dedi.

Ünlü oyuncu Nil Karaibrahimgil, önceki gün bir lansmana katıldı.

Samimi açıklamalarda bulunan Nil Karaibrahimgil, doğa ve çocuk sevgisi konusunda Barış Manço’ya benzetildiğini söyledi.

"ŞEREF VE ONUR"

Karaibrahimgil, “Onunla karşılaştırılmak benim için büyük bir şeref ve onur. Kendisi çocukluğumda çok dinlediğim ve önemsediğim biri. Miniklere çok yakındı. O konularda birbirimize benziyoruz” dedi.

Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener ile evli olan Nil Karaibrahimgil'in bir çocuğu var.