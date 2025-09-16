Nilperi Şahinkaya intihar etti iddialarına cevap verdi: "Acı çok ağır geldi"

Annesi Meltem Vural’ı geçtiğimiz haftalarda kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı veda gibi paylaşımla dikkat çekmişti. "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" diyerek sessizliğe gömülen Şahinkaya, intihar iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, önceki gece Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı. Törende samimi açıklamalarda bulunan Şahinkaya, burada ilk kez annesinin ölümüne ve intihar iddialarına dair konuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

"ACILARIN İÇİNDE KAYBOLDUM"

"Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil. Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum."