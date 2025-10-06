Nükhet Duru transparan tulum giydi! Eleştiriler hemen geldi

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, dekolteli kıyafetleri ve tayt giyen kadınları geçtiğimiz aylarda verdiği röportajla eleştirmişti.

Duru, son sahne şovunda iddialı bir seçimle dikkatleri üzerine çekti.

"TAYTI HİÇ SEVMEM"

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyen Nükhet Duru'nun şu sözleri gündeme gelmişti: "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

Bu açıklamadan sonra sahneye baştan aşağı transparan tulumla çıkan ünlü şarkıcı, herkesi şaşırttı.

ELEŞTİRİLDİ

Üzerindeki ceketi çıkarınca cesur tarzı ortaya çıkan Nükhet Duru, içine ten rengi bir kumaş tercih etse de eleştirildi.