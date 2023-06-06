Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi
ensonhaber.com

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakterine hayat veren son haliyle gündem oldu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, "16 verdim" diyerek diyetinden bahsetti.

"Aç kaldım"

Yıllara meydan okuyan "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun.

Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi

Çikolata yok

Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" dedi.