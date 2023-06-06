Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi Sıkı bir diyetle 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay, sırrını verdi.

ensonhaber.com

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay son haliyle gündem oldu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, "16 kilo verdim" diyerek diyetinden bahsetti.

"Aç kaldım"

Yıllara meydan okuyan oyuncu "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun.

Çikolata yok

Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" dedi.