Nusret Gökçe'den Al Pacino ile poz

Bir hayalinin daha gerçek olduğunu yaptığı paylaşımla duyuran Nusret’e binlerce beğeni yağdı.

'Salt Bae' hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu

Nusret, Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi.

“BİR HAYALİM DAHA GERÇEK OLDU”

Nusret Gökçe, ünlü aktör ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştı.

İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

“O HAVALARDA DOLAŞIYORDU”

'Scarface' (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği bilinen Nusret ile davalık olan garsonlar, onun Al Pacino sevgisini şöyle anlatmıştı:

"Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu."