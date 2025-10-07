Okan Bayülgen'den mercimek çorbası isyanı: "Dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık”

Oyunculuk, televizyonculuk, fotoğrafçılık, seslendirme sanatçılığı ve sahne yapımcılığı gibi birçok alanda adından söz ettiren Okan Bayülgen, ilginç çıkışlarıyla sıkça gündeme gelen isimlerden.

Ünlü sanatçı, bu kez mercimek çorbası üzerinden Türk kültürünün yozlaşmasını ele alarak tartışma yarattı.

"UN KOYAN İNSANDAN YARAR GELMEZ"

Yemekle ilgili bir fuara davet edilen Bayülgen, mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirerek, “Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık.” dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

MERCİMEK ÇORBASI TARTIŞMASI

Bayülgen’in mercimek çorbası yorumu, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri aldı. Kimi kullanıcılar sanatçının kültürel değerlere sahip çıkmasını takdir ederken, kimileri ise mercimek çorbası örneğini saçma buldu.

Tartışma, Türk mutfağının ve dilinin korunması üzerine farklı görüşleri yeniden gündeme taşıdı.