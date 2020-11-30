Öykü Karayel'den hamilelik pozu

Baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Can Bonomo, hamile eşi Öykü Karayel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

3 yıl önce evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ikili, bu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"DOĞAL SAAT VAR"

30 yaşındaki Karayel, geçtiğimiz aylarda "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna şu şekilde bir cevap vermişti:

"Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi."

"HEYECANLI OLUYOR"

Oyuncu, Can Bonomo ile ilişkisini şu şekilde açıklamıştı:

"Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..."