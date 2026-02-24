11 yıllık eşinden boşanmştı! Şarkıcı Gökçe'den itiraf geldi

Şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in sunduğu televizyon programına konuk oldu.

Kişilik Bozukluğu teşhisi bulunan Gökçe, hem yaşadığı süreci hem özel hayatını anlattı.

Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen ünlü isim, "Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.” dedi.

"11 YIL ÖNCEYDİ"

11 yıl önce yurt dışında evlendiğini anlatan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurt dışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum."

"MÜSADENLE"

Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.”