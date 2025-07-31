Oyuncu Aras Bulut İynemli atıyla poz verdi! Karelere yorum yağdı

En son 'Deha' dizisinde başrol olan Aras Bulut İynemli, oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Aras Bulut İynemli, son olarak Hollanda'ya gitmişti.

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Tatil için yurt dışını tercih eden 35 yaşındaki oyuncudan herkesi şaşırtan sürpriz bir paylaşım geldi.

At çiftliğinde poz veren yakışıklı oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aras Bulut İynemli daha önce de Engin Öztürk ile at çiftliğinde poz vermişti.