Haber Merkezi

Ünlü oyuncu sevenlerini yasa boğdu..

62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, hayatını kaybetti..

Okay; Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi dizilerde rol almıştı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri yer verildi:

Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

LEYLA OKAY KİMDİR

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da doğmuş Türk tiyatro ve dizi oyuncusu ile yönetmendir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi almış ve lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya başlamıştır.

İlk sahne deneyimini "Bozuk Para" adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi'nde yaşamıştır. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almıştır.