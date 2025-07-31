Oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisine poz verdi! Fotoğraf çok beğenildi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça konuşuluyor.

SEVGİLİSİ PAYLAŞTI

Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi iş insanı Ata Ayyıldız, ünlü oyuncunun fotoğrafını kendi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kareye Türkoğlu sevenler yorum ve beğeni yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncu, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte gittikleri tatilden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.