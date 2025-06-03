Oyuncu Zeynep Özkaya balayına gitti! Karelere yorum yağdı

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Sihirli Annem dizisinde 'Çilek' rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, pilot aşkı Oğulcan Can ile evlendi.

Düğünden mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ünlü çiftin nikahına Sihirli Annem dizisindeki oyuncuların da neredeyse hepsi katıldı.

DUBAİ'DE BALAYI

Genç çift düğün sonrası balayı için soluğu Dubai'de aldı. Özkaya, tatil pozlarını Instagram'dan yayımladı. Dubai'ye giden ikiliden oyuncu, balayı pozlarını "Bu arada biz balayına geldik. Birkaç gün buradayız" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Uzun süredir hem filmin galası hem de düğün için sıkı bir spor ve diyet yapan Zeynep Özkaya bikinili pozunu da yayınladı.