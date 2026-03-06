Ozan Güven konuştu: Beş buçuk sene önce öldüm, cenazemi kaldırıyorum

Eski sevgilisiyle mahkemelik olduğu için uzun zamandır ekranlarda olmayan Ozan Güven, tek kişilik yeni tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"CENAZEMİ KALDIRIYORUM"

Ozan Güven, projeyle ilgili “Oyunun içinde dramatik yapı var. 5.5 sene boyunca ben öldüm ya hani, cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum.” dedi.

Güven, yaşadığı zorlu süreçle ilgili de şöyle konuştu:

"TÖVBE"

“Geçti… Her şey geçiyor. Allah herkese sağlık versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!”

Muhabirlerin “Neden tövbe dediniz?” sorusuna ise “O anlamda demedim. Flörtüm var. İnşallah bir gün siz de tanışırsınız. Daha ben açılamadım, açılayım size söylerim.” diye cevap verdi.