Özcan Deniz'den eşi Samar Dadgar'a aşk ilanı: "Hayat arkadaşım"

Uzun zamandır ailesiyle problemler yaşayan ünlü sanatçı Özcan Deniz, kötü günler geçiriyor. Aile olaylarıyla magazin gündeminden düşmeyen Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden eşinin doğum gününü kutladı. Eşiyle bir pozunu paylaşan Deniz, aşk dolu kutlamasıyla beğeni topladı.

Paylaştığı kareye "Mutlu yaşların olsun canım benim" notunu düşen Özcan Deniz "Bir yanaktan bir dudaktan" şarkısını da eklemeyi ihmal etmedi.

"HAYAT ARKADAŞIM"

Özcan Deniz daha sonra bir kare daha paylaşıp şu notu düştü ve o kareye de "Hayat arkadaşım" şarkısını ekledi:

"Her geçen yıl daha deniz, daha yasemen, daha bahar, daha yağmur ve daha derin. İyi ki doğdun aşkım."

"SEN BENİM KALBİMSİN"

Samar Dadgar ise sosyal medyada eşi Özcan Deniz'le fotoğraflarını paylaşıp altına, "Sen benim kalbimsin haberin var mı? Artık 31 yaşındayım evet. (daha 3 gün var erken kutlama)" ifadelerini kullandı.