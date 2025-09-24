Özcan Deniz'in aile problemleri devam ediyor! Yine adliyeye gitti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı gerginlik bitmiyor. Deniz, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR

Şarkıcı Deniz'in 22 yıl menajerliğini yapan ağabeyiyle arası Sarıyer'deki villalar nedeniyle bozulmuştu. İddiaya göre Deniz'in tapu iptali davası açmasına kızan ağabeyi, onu ölümle tehdit etmiş, yengesi Samar Deniz'e de hakaret etmişti.

Bu gelişmeler üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırmıştı.

UZATTI

Hiç huzuru kalmayan çocuğu ve eşi için de endişelenen ünlü şarkıcı, bir kez daha adliyeye gidip ağabeyinin tebdir kararının uzatılmasını istedi.