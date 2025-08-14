Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şoke eden paylaşım! Kaynanasından yediği dayağı anlattı

Annesi ve ağabeyi ile arası uzun zamandır bozuk olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, dün sosyal medya hesabından yaptığı ifşaları ve paylaşımları konuşuluyordu.

Buna Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın açıklamaları da eklendi. Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in gelinini dövdüğü iddia etti.

Açıklamalarıyla ağızları açıkta bırakan Samar Dadgar, kaynanası Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını açıklayıp, yaşananları tek tek anlattı.

"O PEMBE ÇORAPLARI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

"Ben yerde iken annesi karnıma dakikalarca tekme atmaya başladı (o pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım) ve tekme atarken Özcan banyodan her an çıkabilir diye kızını harcayıp, vurma kızım yazıktır günahtır diye bağırmaya başladı." diyen Özcan Deniz'in eşi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KAFAM ORTADAN YARILMIŞTI"

"Yurda Hanım telefonumu alıp camdan havuza atmaya çalışırken aklıma kendi maaşımla taksitini daha ödemediğim telefonum geldi. Kalktım, yalan söyledim “atma” dedim. Tam o sırada bir el saçımdan beni yatağa fırlattı. Kadriye Hanım o esnada Özcan banyonun kapısını açtı. Kafam ortadan yarılmış, kirpiklerimden kan akıyor ve annesinin elinde saçlarım! Bir ayna vardı duvarda, hatırlıyorum kendime bakıyordum ama ses duymuyordum. Kulak komple gitti ve ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu? Nasıl hissetmem lazım? Ne?"