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- Özlem Yıldız, güneşlenirken kitap okudu
Özlem Yıldız, güneşlenirken kitap okudu
Bodrum'da görüntülenen Özlem Yıldız, bronz teniyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 13:04
- Güncelleme : 01.08.2022 - 14:08
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'a gitti.
Özlem okuyor
Özlem Yıldız, önceki gün bir plajda güneşlenirken görüntülendi. Yıldız, bu sene şezlongda hem güneşlendi hem de kitap okudu.
Yaklaşık iki saat boyunca da kitap okuyan ünlü sunucu, sıcaktan bunalınca denize girdi.
Yaz mevsimini güneşlenerek geçiren Yıldız, bu sene de bronz teniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.