Özlem Yıldız, güneşlenirken kitap okudu

Bodrum'da görüntülenen Özlem Yıldız, bronz teniyle dikkat çekti.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'a gitti.

Özlem okuyor

Özlem Yıldız, önceki gün bir plajda güneşlenirken görüntülendi. Yıldız, bu sene şezlongda hem güneşlendi hem de kitap okudu.

Yaklaşık iki saat boyunca da kitap okuyan ünlü sunucu, sıcaktan bunalınca denize girdi.

Yaz mevsimini güneşlenerek geçiren Yıldız, bu sene de bronz teniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.