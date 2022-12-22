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    Pakize Suda’nın vasiyeti

    Hayatını kaybeden Pakize Suda’nın vasiyeti gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 07:24
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    Pakize Suda’nın vasiyeti

    'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda’dan dün acı haber geldi. Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynini pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

    Acı haberi Pakize Suda’nın yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu.

    Pakize Suda’nın vasiyeti #1

    Sezen Aksu'ya seslenmişti

    Pakize Suda’nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması yeniden gündem oldu.

    Sezen Aksu'nun, hayata gözlerini yuman Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Pakize Suda, sunuculuğunu yaptığı program sırasında “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır” diyerek vasiyet etti.

    Pakize Suda’nın vasiyeti #2


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