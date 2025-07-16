Paylaşımı korkuttu! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu

2021 yılında katıldığı Survivor'la ünlü bir isim haline gelen daha sonra kariyer hayatına şarkıcılıkla devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram'daki aktif haliyle dikkat çekiyor.

Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

KLİP ÇEKİYORDU

Şimdilerde Rapçi Canbay ile doludizgin aşk yaşayan Kalaycıoğlu, yeni şarkısının klip çekiminde fenalaşarak hastanelik oldu. Hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan eski Survivor yarışmacısı, ''Klip ortasında paketo'' notuyla hastanede yatakta çekilmiş bir karesini yayınladı.