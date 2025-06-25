Petek Dinçöz gözdağı verdi: 'Canlı yayın açarsam kimse sokağa çıkamaz"

Bir dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı Petek Dinçöz, konuk olduğu programda samimi açıklamalara imza attı.

Artık ekranlara dönmek istediğini belirten Dinçöz, “Bayağı bayağı uzun yıllar çeşitli kanallarda “Arım Balım Peteğim” ile günaydın diyordum. Şu anda ekranı çok özlüyorum, dönmek istiyorum. Onun yeşil ışığını da yakıyorum buradan.” dedi.

"BENDEN SONRA DANS BAŞLADI"

Kliplerde dans eden sanatçılar hakkında konuşan Dinçöz, “Benden sonra dans etmeye başladılar. Ben tek kişilik bir orduyum.” diye konuştu.

Konser maratonunun yurt dışında da devam ettiğini söyleyen Dinçöz, geçmişte yaşadıkları hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

"BENİ KISKANIYORLAR"

“Yapamaz dedikleri her şeyi yaptım çok kıskanıldım hala kıskanılıyorum.” diyen Dinçöz, “Beklemek ve haksızlığa uğramak içimde bir canavar yarattı. Bu canavarı öldürmedim sadece terbiye ettim. Assolist olarak sahneye çıktığımda ya rezil ya da vezir olacaktım. Önümü kesmeye çalışan birçok sanatçı oldu. Yapmaz dedikleri her şeyi yaptım. Ben canlı yayın açarsam sektörde kimse sokağa çıkamaz! Çünkü ekmekle oynamak çok büyük günah. Bu bizim sektörde mi sadece? Değil.” ifadelerini kullandı.

"SET ARTIK KALKTI"

Kıskançlıkların artık kalmadığını söyleyen Dinçöz, “Ben konuşunca sustular, bir şey yapamıyorlar. Ben Kıbrıs’ta sahneye çıkamıyordum. Ben 13 sene niye bekledim çünkü bir set örülmeye çalışıldı ama o set artık kalktı. Bu arada anne oldum çok şükür ve daha da bilinçlenerek bu sektöre geri döndüm.” dedi.