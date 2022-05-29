Petek Dinçöz, yeni yaşını kutladı

Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, 42 yaşında bastı. Sosyal medyadan doğum gününü kutlayan şarkıcı, "Anka kuşu gibiyim, küllerimden doğdum" yazdı.

Şarkıcı Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile boşanır boşanmaz soluğu Miami'de aldı.

Oraya yerleşen ve ev alan Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geldi.

Cesur ve iddialı pozları Instagram hesabından yayınlayan Petek Dinçöz, son paylaşımında doğum gününü kutladı.

Elinde bir buket çiçekle çekilen karesini Instagram hesabından paylaşan Petek Dinçöz altına düştüğü notla dikkat çekti.

"Küllerimden doğdum"

42 yaşına giren şarkıcı, "Anka kuşu kuru dallardan yaptığı yuvada yanarak ölmüş ve küllerinden yeniden doğmuştur.Bu yıl kendimi bir Anka kuşu gibi hissediyorum, İyiki doğmuşum" yazdı.