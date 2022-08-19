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    Petek Dinçöz'e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi

    Boşandığı günden beri gündemden düşmeyen şarkıcı Petek Dinçöz, ikinci kez gelin oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 10:40
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    Petek Dinçöz'e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi

    Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

    Boşanma sonrası hızlı bir şekilde hayata dönen Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

    Güzel şarkıcının, 25 yıl önceki sevgilisiyle yaptığı evliliğin yankıları sürüyor.

    Petek Dinçöz e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi #1

    Gazeteci Bilal Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelin Petek Dinçöz'ün düğün hediyesini açıkladı.

    Geline saat taktı

    Nida Büyükbayraktar, Petek Dinçöz’e düğünde, pırlanta taşlarla süslü, özel seri Ro-lex marka saat hediye etti. Saatin fiyatının 72 bin dolar, yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

    Petek Dinçöz e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi #2

    Petek hamile

    Bu arada Dinçöz hakkında çok önemli bir iddia daha ortaya atıldı. 1 çocuk annesi olan Petek Dinçöz'ün 1 aylık hamile olduğu ve bu yüzden nikahı hızlandırdıkları iddia edildi.

    Petek Dinçöz e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi #3

    Petek Dinçöz e 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi #4


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