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    Petek Dinçöz'ün kına gecesi

    Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar düğün tarihi belli oldu
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 07:21
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    Petek Dinçöz'ün kına gecesi

    Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

    8 yıllık eşinden ynei boşandı

    Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Petek Dinçöz, son dönemlerde özellikle Nida Büyükbayraktar ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

    Geçen haftalarda nişan yüzüklerini takan çiftin yeni haber var. İkilinin düğüm tarihi belli olurken Petek Dinçöz'ün dün kına gecesi düzenledi. Çift bugün dünya evine girecek.

    Petek Dinçöz ün kına gecesi #1

    Petek Dinçöz ün kına gecesi #2

    Petek Dinçöz ün kına gecesi #3


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