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    Pınar Altuğ, amuda kalktı

    Tatilde olan Pınar Altuğ, teknesinde amuda kalkarak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 07:20
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 07:52
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    Pınar Altuğ, amuda kalktı

    Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

    Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alan Altuğ'dan yeni fotoğraf geldi.

    AMUDA KALKTI

    Şu sıralar ailesiyle tatil yapan ünlü oyuncu, son olarak mayosunu giyip amuda kalkarak verdiği pozla gündem oldu. Altuğ paylaşımında, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" dedi.

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #1

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #2

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