Pink'ten Britney Spears'a destek geldi Dünyaca ünlü şarkıcı Pink, Sam Asghari ile boşanma aşamasında olduğu meslektaşı Britney Spears'a destek verdi.

ensonhaber.com

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Britney Spears ile İran asıllı ABD'li model ve oyuncu Sam Asghari, 2022'nin Haziran ayında evlenmişti. Ancak çiftin evliliği kısa sürdü.

Britney Spears ve Sam Asghari, geçtiğimiz günlerde 14 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

"Onun için en iyisini diliyorum"

Asghari, ayrılık haberinin ardından "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler! Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'tan ayrılmak için mahkemeye başvuran Sam Asghari'nin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer almıştı.

"Açıkçası çok iyiyim"

Britney Spears da "Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl için uzun bir süre, bu yüzden biraz şoke oldum. Ama nedenini açıklamak için burada, değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" dedi ve ekledi: Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki, size teşekkür ederim. Çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorum. Instagram’daki hayatım mükemmel görünebilir ama bunun gerçeklikten çok uzak olduğunu bence hepimiz biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı, gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım. Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor, belirli koşullarda değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim" açıklamasında bulundu.

Britney Spears ile arkadaş olan Pink de desteğini açıkça dile getirmek için yıldızın adının geçtiği şarkılarından birinin sözlerini değiştirdi.

"Lanet Britney Spears"

2001'de piyasaya sürülen "Don't Let Me Get Me" şarkısının orijinal sözlerinde Pink, "Bıktım kıyaslanmaktan/ Lanet Britney Spears'la/ O çok güzel/ Ki ben değilim işte" diyordu.

Tatlıya çevirdi

Ancak Pink, son konseri sırasında "lanet" kelimesini "tatlı"yla değiştirdi. Şarkı sözünün değiştirilmesinin ardından seyircilerin alkışladığı duyuldu.