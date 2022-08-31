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    Prens Harry: Babamı kaybettim

    Prens Harry ile birlikte Kraliyet görevlerini bırakan ve ABD’ye yerleşen Meghan Markle, ABD'nin ünlü dergilerinden The Cut'ın kapağında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:32
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    Prens Harry: Babamı kaybettim

    İngiltere Prensi Harry ile eşi Düşes Meghan, Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD’ye yerleşmişti. Düşes Meghan, Amerikan The Cut dergisine röportaj verdi.

    Dergiye röportaj veren Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi ve kendi ailesiyle ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

    Prens Harry: Babamı kaybettim #1

    ‘Zehirli tabloid basını kültürünün’ 2 aileyi birbirinden kopardığını söyleyen Meghan “Harry bana ‘Bu süreçte babamı kaybettim’ dedi.” diye konuştu.

    Prens Harry: Babamı kaybettim #2

    "Varlığımız rahatsız ediyor"

    Meghan, “Kendi paramızı kazanarak tabloid basınının ‘İngiliz halkının vergileriyle yaşadığımız’ iddialarını susturmak istiyoruz. Sadece varlığımızla hiyerarşinin dinamiklerini rahatsız ediyoruz.” dedi.

    “Çocuklarım için ‘zenci’ kelimesi kullanıldı.” diyen Meghan, bunu kimin söylediğini açıklamadı.

    Prens Harry: Babamı kaybettim #3

    Prens Charles'a yakın bir kaynak ise röportaj sonrası İngiliz PA haber ajansına, Harry ilişkilerinin bozulduğunu hissediyorsa bunun onu üzeceğini söyledi ve "Galler Prensi iki oğlunu da seviyor." dedi.

    Prens Harry: Babamı kaybettim #4


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