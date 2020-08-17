Prens Harry ve Prens William iki ay konuşmadı iddiası

Prens Harry ve Prens William iki ay konuşmadı iddiası

Kraliyet Ailesi, şimdi de kardeşlerin küs olmasıyla konuşuluyor. İddiaya göre, Harry ve William'ın arası, Megxit'ten sonra açıldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi, bu kez farklı bir iddia ile gündem oldu.

Prens William ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry'nin, söz konusu ayrılık kararından sonra birbirleriyle iki ay boyunca konuşmadığı ortaya çıktı.

İddialar, Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yazarı Omid Scobie'ye ait.

AYRILIK KARARINA KIZDI

Scobie, Cambridge Dükü William'ın, Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Megxit olarak bilinen ayrılık kararına çok öfkelendiğini söyledi.

Yazar, William-Harry ilişkisinin yeniden eskiye dönmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

MEGHAN-KATE GERİLİMİ

Scobie ayrıca, Meghan ve Kate Middleton arasındaki gerilime de değinerek, iki ismin arasındaki ilişkinin hiç ilerlemediğini söyledi.

"KRALİYET AİLESİ'NİN İTİBARINI ZEDELEDİ"

Harry-Meghan çifti, Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak, ABD'de yeni bir hayata başlamaya karar vermişti.

"Kardeşler arasındaki mesafe gittikçe genişledi" diyen Omid Scobie'ye göre, William, kardeşinin verdiği karardan dolayı üzüntülü ve Kraliyet Ailesi'nin itibarının zedelendiğini düşünüyor.

Harry ve Meghan'ın bebeği ilk kez kamera karşısında ViDEO