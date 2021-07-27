Prenses Diana’nın yeğeni Kitty Spencer evlendi

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, uzun zamandır birlikte olduğu Michael Lewis ile hayatını birleştirdi.

Prenses Diana'nın 30 yaşındaki yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük olan milyarder Michael Lewis ile evlendi.

KUZENLERİ DÜĞÜNE GELMEDİ

Spencer, cumartesi günü Roma’da Dolce & Gabbana imzalı bir elbise giyerek yemin etti. İkilinin düğün törenine Pixie Lott ve Idris Elba gibi ünlü arkadaşları katılsa da, William ve Harry düğüne katılmadılar.

2020’de nişanlanan çift, görüntüleri yansısa da ilişkileri ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmışlardı. Özel hayatı hakkında konuşmayı hep reddeden Lady Kitty, Mayıs ayında yaptığı bir röportajda, romantik ilişkilerinin kimseyi ilgilendirmediğini söylemişti.

32 YAŞ BÜYÜK

Kariyerini model olarak devam ettiren Kitty Spencer’ın ilişkisinin merak konusu olma nedeni ise milyarder sevgilisi Michael Lewis’in kendisinden 32 yaş büyük olması. Hatta Spencer’ın babası da damadından 5 yaş küçük.