Rabia Soytürk yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Beyaz bikinisiyle büyüledi

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Birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk hem güzelliğiyle hem de performansıyla dikkat çeken isimlerden.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel isim, son dizisi Kör Nokta apar topar final yapınca sezonu erken kapatmıştı.

BODRUM'DA AÇILIŞ

Kış boyunca sporunu eksitmeyen ve sıkı bir spor programıyla yaza hazır giren ünlü oyuncu, sezonu Bodrum'da açtı. Beyaz bikinili haline beğeni yağdı.

Her haliyle beğeni toplayan Soytürk bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu. Rabia Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı almıştı.