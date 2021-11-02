Beşiktaşlı seyircilerin, ‘Şinanay’ şarkısında Galatasaray’a yönelik küfürlerinin olduğu Gülşen konserine Galatasaray 2. Başkanı Rezan Epözdemir’den tepki geldi. Epözdemir, “Tarihe not düşüyoruz” dedi.

Şarkıcı Gülşen’in konserinde 'Şinanay' şarkısına eşlik eden Beşiktaşlı seyirciler, Galatasaray’a yönelik küfür içeren sözleri tezahürat şeklinde söyledi.

Konserden görüntüler yayılınca, Galatasaray taraftarı adeta çileden çıktı.

ŞARKIYI KESMEDİ, TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Her ne kadar Gülşen, küfür sırasında yüzünü kapatsa da şarkıyı bitirmemesi taraftarın büyük tepkisini çekti.

Konu, Galatasaray 2. Başkanı Avukat Rezan Epözdemir’in gündemindeydi.

Rezan Epözdemir’den küfürlü Gülşen konserine sert tepki VİDEO

“BÜTÜN BUNLARI TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ”

Konserde edilen küfürlere tepki gösteren Epözdemir, “Son dönemde Galatasaray’a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor, kendi konserinde ahlaksızca, edep yoksunu meczupların söylediği Galatasaray kurumunun tüzel kişiliğine saldırı mahiyetindeki ifadeleri tekrar ettiriyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz.” dedi.

“GALATASARAY TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR”

Epözdemir, “Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray kültür ve eğitim kurumudur. Geçmişiyle, sosyalleşme süreciyle, değer yargılarıyla, 30 milyon taraftarıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür.” diye de ekledi.

Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti VİDEO