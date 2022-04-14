Rihanna utanmıyor

ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Rihanna, çok eleştirilen hamilelik stili hakkında konuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile kaldığı günden beri gündemden düşmüyor. Amerikalı rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, bu ay Amerikan Vogue kapağına çıktı.

Efsane fotoğrafçı Annie Leibovitz'e poz veren yıldız, çok konuşulan hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"Hala aynı kişiyim"

Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki şarkıcı, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim." dedi.

"Tatlı sevmezdim"

Hamilelik dönemindeki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, “Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın.” açıklamasında bulundu.

Hamile kıyafetine karşı

“Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm.” diyen şarkıcı farklı kıyafetler giymeye bayıldığını belirtti. “Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım.” diye konuşmasına devam etti.

"Vücudum harika şeyler yapıyor"

“Hamile bir kadın için ‘uygun’ sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?” diyerek stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.