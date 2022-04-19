Rihanna'nın ipli elbisesi

Dünyaca ünlü şakıcı Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan stilindeki cesareti de yine olay oldu.

Asap Rocky tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Rihanna, hamilelik stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Rihanna, geçtiğimiz gün sevgilisi ASAP Rocky ile görüntülendi. Daha önce kıyafetlerini eleştirenlere "Utanmıyorum" diye cevap veren Rihanna yine stilini konuşturdu.

İpli elbise giydi

Rihanna bu sefer vücuda oturan kıyafetiyle olay oldu. Rihanna'nın göğüs dekoltesini ve karnını tamamen ortaya çıkardığı ipli elbisesi, sosyal medyayı salladı.

"Hamileliğimi neden saklayayım"

Geçtiğimiz günlerde "Hamile bir kadın için ‘uygun’ sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?” diyerek stiline getirilen eleştirilere cevap vermişti.