Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Balık diyeti yapan şarkıcı Robbie Williams, civa zehirlenmesi yaşayarak ölümden döndüğünü açıkladı.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, fit görünmek için uyguladığı balık diyeti nedeniyle civa zehirlenmesi yaşadığını ve hayati tehlike geçirdiğini söyledi.

46 yaşındaki şarkıcı“Günde iki kez balık yiyordum ve doktorun şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin” diyerek yaşadığı tehlikeyi anlattı.

'AYDA HAYATIMI KURTARDI'

Eşi Ayda Field’ın kendisini zorla doktora göndermesi nedeniyle teste girdiğini açıklayan Williams “Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim” dedi.

Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda’nın ikinci defa hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.

BALIK DİYETİ NEDİR?

Uzman diyetisyenler tarafından bölgesel zayıflama için önerilen balık diyeti, kış mevsiminde uygulandığı zaman yaza fit bir vücut ile girme imkanı sağladığı için kış aylarının en popüler zayıflama diyetlerinden birisidir.

Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir. Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir.

Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkar.