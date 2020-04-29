Safiye Soyman, Faik Öztürk'ü tıraş etti
Faik Öztürk, iddiayı kaybedince saçlarından oldu.
- Haber Merkezi
- 29.04.2020 - 08:08
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte karantinaya girdi.
Sosyal medyadan günlük yaşamlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü çift, yine güldürdü.
İDDİAYI KAYBETTİ
Soyman’la girdiği iddia, Faik Öztürk’e pahalıya mal oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk’ün kafasını sıfıra vurdu. Soyman, işlemi bitirince Öztürk'ün kafasını öpmeye doyamadı.