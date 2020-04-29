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    Safiye Soyman, Faik Öztürk'ü tıraş etti

    Faik Öztürk, iddiayı kaybedince saçlarından oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 08:08
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    Safiye Soyman, Faik Öztürk'ü tıraş etti

    Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte karantinaya girdi.

    Sosyal medyadan günlük yaşamlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü çift, yine güldürdü.

    İDDİAYI KAYBETTİ

    Soyman’la girdiği iddia, Faik Öztürk’e pahalıya mal oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk’ün kafasını sıfıra vurdu. Soyman, işlemi bitirince Öztürk'ün kafasını öpmeye doyamadı.

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